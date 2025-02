Tagasi 19.02.25, 15:22 Horeca liidu juht: riik tõmbab meil hinge kinni Riigi rahandus ja majandus on kreenis, aga me ei tegele selle parandamise, vaid süvendamisega, suurendades ettevõtete ja ka riigi halduskulusid, kirjutab hotellide ja restoranide liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla.

Arvestades, et Eestis on üle 13 000 ettevõtte, kelle tegevusalasse kuulub kasvõi osaliselt toidu käitlemine, on sellel väga mahukas mõju kogu ettevõtlussektorile, kirjutab hotelliliidu juht Killu Maidla. Foto: Krõõt Tarkmeel

Regulatsioon, mis toob ettevõtjale kaasa liha päritoluriigi ja alkoholi mahuprotsendi kuvamise kohustuse, ei täida seletuskirjas toodud eesmärki, vaid on ilmselt hoopis kohaliku toidu populariseerimise eesmärgil üllitatud eelnõu. Eelnõus kavandatud nõuete kehtestamise eesmärk seletuskirja kohaselt on võimaldada tarbijal teha kestlikumaid, sealhulgas tervist toetavamaid valikuid. Kas see on aga määruse tegelik eesmärk?