Tagasi ST 04.02.25, 16:49 Tipptegijad: bürokraatiale tuleb läheneda radikaalselt Eesti heaolu kasvu takistab vohav bürokraatia, napp ambitsioon ning ohjeldamatult paisunud riigi kulutused – nii arvavad 5. märtsil toimuval majanduskonverentsil “Tuulelohe lend 2025” esinevad tippjuhid ja ettevõtjad.

Kai Realo, Ragn-Sells tegevjuht ja „Parim juht 2018“: „Kõikvõimalikud menetlused ja taotlused, nende lubade ja nõuete tingimused tuleb viia tasemele, kus need on igale inimesele arusaadavad ja ka jõukohased.“ Foto: Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti majandus langeb kolmandat aastat ja see sunnib siinsetelt ettevõtlustippudelt küsima, mis võimalused jätame kasutamata ning mille muudaksid nemad ära üleöö, et ettevõtluse areng jätkuks silmapaistvalt.

Siin on mõned nende vastused ja põhjalikumalt saab siinsete majanduselu mõjutajate plaane muutnud maailmas edu saavutamiseks kuulata 5. märtsil Noblessneri valukojas toimuval konverentsil.

„Muudaks riigi efektiivsemaks ja viiks läbi riigireformi,“ vastab küsimusele, mida üleöö muudaks NG Investeeringud juhatuse liige Jüri Käo. „Me ehitame praegu riiki, mida me ei jaksa ülal pidada. Maksukoormuse kasv ja ümberjagamine rikkust juurde ei loo.“

Kuludega koos on paisunud bürokraatia. Kai Realo, Ragn-Sells tegevjuht ja „Parim juht 2018“ leiab, et majanduse kasutamata võimalus on bürokraatia radikaalne vähendamine. „Kõikvõimalikud menetlused ja taotlused, nende lubade ja nõuete tingimused tuleb viia tasemele, kus need on igale inimesele arusaadavad ja ka jõukohased,“ selgitab ta.

„Menetleme surnuks kõik head algatused ning elujõuliseks jäävad või saavad vaid need, mis on suutnud end bürokraatiast läbi murda ning saada tähelepanu kas poliitikutelt või tippametnikelt.“ Lisaks käitutakse Euroopa seaduste Eestisse üle võtmisel Realo hinnangul idaeurooplase agaruse ja saksa täpsusega – kõik, mis võimalik, tuleb rakendada ning võimaluse korral keerukamalt kui originaalplaan seda ette nägi.

Aasta innovaator 2024, kaitsetööstuse DefSecIntel Solutions asutaja ja juht Jaanus Tamm ütleb, et bürokraatiakoormus on eriti väsitav väiksematel ettevõtetel. „Ka riigi enda poolt küsitav aruandlus, kus samu andmeid küsitakse korduvalt/ mitmete andmekogumiste käigus,“ selgitab ta. „Suure tööstuse toomiseks on vaja oluliselt kiirendada keskkonnauuringute tempot või vähendada paberimajandust kordades.“

Samuti parima juhi tunnustusega pärjatud, LHV Groupi juht Madis Toomsalu looks üleöö kõrvale teise Riigikogu, kes valijatelt saadud mandaadi abil omab õigust regulatsioone vähendada ja tagasi pöörata. „Tohib tegeleda ainult sellega.“

Mida peab lisaks bürokraatia vähendamisele majanduse kasvule pööramiseks tegema, kuidas tugevdada Eesti majanduse konkurentsivõimet ja tõsta Eesti atraktiivsust välisinvestorite silmis, sellest kõnelevad ettevõtjad, tippjuhid ning majanduselu mõjutajad 5. märtsil majanduskonverentsil „Tuulelohe lend 2025“

Juttu tuleb innovatsioonist, ambitsioonist, Eesti eelistest ja puudustest rahvusvahelises konkurentsis, ettevõtluse arengut pidurdavatest, kindlustuste suurendamisest ja majanduse väljavaadetest.

Konverentsil esinevad Alar Karis, Kai Realo, Fredrik Persson, Priit Alamäe, Ain Hanschmidt, Jüri Käo, Mart Saarma, Jaanus Tamm, Mart Maasik, Aivar Voog, Erkki Keldo, Madis Toomsalu, Ülo Kaasik, Katrin Tiidenberg, Ave Schank-Lukas, Sebastian Heinzel, Jüri Käo jpt.

