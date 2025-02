Tagasi 20.02.25, 11:29 Guido Viik, Priidu Pärna: rasvunud seadusandlus vajab dieeti Meie õiguskord on ülereguleeritud ja Euroopa Liidu nõudeid ülemäära agaralt rakendav, näitas ka parima ja halvima seaduse konkurss, kirjutavad žürii liikmed Guido Viik (Teenusmajanduse Koda) ja Priidu Pärna (Juristide Liit).

Riigikogu suur saal. Foto: Andres Haabu

Viis aastat tagasi lõpetasime hea ja halva seaduse väljaselgitamise. Tundus, et olukord õigusloomes oli paranenud ja hea õigusloome tava ühiskonnas laialt aktsepteeritud. Täna tuleb tunnistada, et seaduste voolimine on nagu lapse kasvatamine, mis vajab pidevat hoolt ning järelevalvet. Muidu läheb pätiks ära, ütleb rahvasuu.