23.02.25, 12:36 Michal: me ei jää lootma ainult suurriikide hea tahte ja jumala peale

Peaminister Kristen Michal Foto: Liis Treimann

Eesti peaministri Tartu kõne 22. veebruaril on kujunenud ilusaks tavaks ja mul on tõeliselt hea meel seda jätkata. Siia tulles saan alati aru, et Tartu vaim ja eriline elustiil on täiesti olemas. Linn on puhas, ilus, rahulik ja väga kodune. Ja hästi juhitud. Ma ei oska seda Tartus tekkivat head tunnet kirjeldada, aga siin ta tekib. Alati. Aitäh!