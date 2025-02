Tagasi 22.02.25, 10:25 Tuuleparkide fiasko tagant paistavad erihuvi kõrvad Valitsuse energeetikakava lendas ootamatult ja suure pauguga sel neljapäeval vastu taevast. On selge, et üks osa sellest oli üledimensioneeritud.

Nystedi meretuulepark, Gedseri lähedal Taanis Foto: Liis Treimann

"Mulle ütles aasta tagasi üks keskkonnaministeeriumi ametnik, et pole mingit mõtet teeselda, nagu me oskaks öelda, milline on seitsme aasta pärast elektri hind," selgitas "Äripäeva arvamusliidri" saates Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul. "Aasta hiljem püütakse aga meeleheitlikult teeselda, et me teame, milline on seitsme aasta pärast elektri hind."

Meretuuleparkidele mõeldud miljardeid esialgu ei tule ning seda lihtsal põhjusel, et kui keegi ka need valmis ehitaks, pole näha, kuhu see energia kõik pista.

"Tarbimist on vaja juurde rohkemgi kui tootmist," ütles Pruul.

Delfi Meedia uuriva toimetuse juht, politoloogia ja energeetika taustaga Erik Moora selgitas aga, et suures plaanis on pilt ikkagi endine. Euroopas on konsensus, kuidas uut energiasüsteemi välja ehitada ning taasuvenergeetikal on selles kandev osa.

Omaette probleem on Moora sõnul poliitiline element. Esmalt Reformierakond.

"Reformierakonna majanduslikult tugeva ja kompetentse juhtimise kuvand on ammugi, aga nüüd ka selles asjas pihta saanud," ütles Moora. Samas rõhutas ta, et oma panuse – lisaks äriliselt huvitatud osapooltele – on andnud tohuvabohusse ka sotsid.

"Sotsiaaldemokraatidele on see [meretuuleparkide] teema olnud täielik a ja o," rõhutas Moora.

Intervjuudes tuli juttu, mis nüüd juhtus ja juhtuma hakkab. Ning kas ja kes sellest kõigest võidab.

Intervjueeris Indrek Lepik.