Tagasi 22.02.25, 14:27 USA ja Ukraina lähenevad maavarade kokkuleppele USA ja Ukraina on jõudmas kokkuleppele, millega ukrainlased annaksid mingi osa oma maavarade kaevandamisest saadavast tulust ameeriklastele, kirjutab The Wall Street Journal oma allikatele viidates.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja tema USA ametikaaslane Donald Trump Foto: ZUMA Press/Scanpix

Reede õhtul märkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi videopöördumises, et USA ja Ukraina läbirääkijate meeskonnad töötavad maavarade lepingu projekti kallal. "See on kokkulepe, mis võib meie suhteid tugevdada, ja selle tõhusaks toimimiseks on oluline detailid paika panna," ütles ta. "Ootan huviga tulemust - õiglast tulemust."