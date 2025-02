Tagasi 27.02.25, 12:39 Tõnu Tramm: kuni elevant laamendab, on raske tulevikku positiivselt hinnata Mis juhtub tänavu globaalses logistikas, ei julge prognoosida ükski analüütik. Kuni elevant laamendab portselanipoes, ei suuda kahjusid keegi kokku lugeda, kuni ta on maha rahunenud ja killud kokku koristatud, kirjutab Äripäeva teemaveebi Logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm Infopanga logistika kvartaliraportis.

„Euroopa Liit loodi selleks, et USAle käru keerata! See oli selle eesmärk, ja nad on sellega hästi hakkama saanud,“ teatas Donald Trump veebruari lõpupäevil ja viitas, et on otsustanud kehtestada Euroopa Liidu kaupadele 25% tollid

Mõni aeg varem teatas sama mees, et on asunud „reformima“ maailma laevandust ning tema administratsioon on kehtestamas kõrged tasud Hiinas ehitatud laevadele, et stimuleerida maailmameredel USA-s ehitatud laevade kasutamist.

Ja need tasud ei ole lihtsalt kõrged, vaid sõna otsesest mõttes jaburad: kuni miljon dollarit iga Hiina operaatori laeva sisenemise eest USA sadamasse.

Analoogseid sõnumeid, üks absurdsem kui teine, voolab maailma meediasse mitte iga päev, vaid iga tund. Nende taustal ei jää ülejäänud maailmal üle muud kui käsi laiutada ning oodata a) kas sõnumite autori meeleselguse saabumist või b) laamendamise lõppemist, et saaks hakata rahulikult kilde kokku korjama ja kahjusid üle lugema.

Statistika on üks asi, tegelikkus on midagi muud

Ka Eesti kõige tuntumad ökonomistid-analüütikud on tunnistanud, et kõik statistilised näitajad viitavad sellele, et Eesti eksport, millest logistikasektori käekäik kõige enam sõltub, pöörab 2025. aastal tõusule. Kuid ilmnenud uued nüansid võivad pildi sootuks teistpidi pöörata.