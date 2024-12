Tagasi 11.12.24, 09:37 Paavo Nõgene: vabandan, aga hinnatõusu kriitikud võiksid ka ise peeglisse vaadata Autovedajad said Tallinki järsu hinnatõusu peale pahaseks ja kipuvad konkurentide poole . Tallinki juht Paavo Nõgene tõi välja, et Tallinna—Helsingi liini hind on viie aastaga tõusnud 5%, samal ajal kui inflatsioon on tõusnud 40,8% ja kütus kallinenud Tallinki jaoks 60% — seda arvestades ei ole tegemist suure hinnatõusuga.

Paavo Nõgene: “See, et me ei ole seda 40% õigel ajal edasi kandnud, on Tallinki siseküsimus ja need inimesed siin enam ei tööta.” Foto: Liis Treimann

Tallinki juhi Paavo Nõgene sõnul on kriitika alati teretulnud, aga peaks põhinema faktidele. “Rääkides sellest, et Tallink on liiga kulukaks muutunud, siis ma pigem toon esile, et ilmselt on olnud mõnel vedajal teiste ees eelistingimused. See ei ole võrdne kohtlemine ja Tallink peab nendest lepingutest vabanema ning see on kindlasti mõnes tekitanud tuska," rääkis Nõgene.