Tagasi 10.12.24, 10:06 Autovedajad lahkuvad järsu hinnatõusu järel Tallinkist: “Väldime neid nii palju kui võimalik” Sel kevadel hüppeliselt kaubaveo piletite hinda tõstnud Tallink kaotab konkurentidele turuosa, sest ühe otsa piletihind on keskmiselt 80 eurot kallim ning autovedajad väldivad igal võimalusel Tallinki laevu.

Tallinki hinnatõusu tõttu on kasumi teenimine Eesti-Soome suunal väga keeruliseks, kohati võimatuks läinud, sõnas autotranspordiga tegeleva Via 3L Freight OÜ tegevjuht Antoon van Rens. Lõpptulemusena lähevad tema hinnangul Eesti eksportijate, kel on niigi juba rasked ajad, sisendkulud veelgi suuremaks. Foto: Andras Kralla

Kuuldavasti teevad isegi Tallinki oma meeskonna müügiinimesed olukorra üle pika hambaga nalja – et nad võiksid konkurentide Eckerö Line’i ja Viking Line’i käest tulemustasu saada, kuna just tänu Tallinki hinnatõusule on konkurendid suutnud enda laevad täis müüa.

Tallinkist kuuldud naljas on Äripäevaga suhelnud autoettevõtte juhi jaoks küll rohkem traagikat kui koomikat. Tema ja teiste autovedajate jaoks – Äripäev rääkis kümmekonnaga – on olukord murettekitav.