Kartmata olla nõretavalt pateetiline, ütlen selle siinkohal välja: Skype´i loonud eestlased on nimed meie 21. marmortahvlil; see on lugu, mis tõestab Eesti edu riigina, väärib eeskujuna jäädvustamist kooliõpikutes ja avalikus ruumis, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.