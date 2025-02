Tagasi 17.02.25, 12:18 Põhjala pruulikoja juhtimise võttis üle Skype’i taustaga omanik Tallinnas käsitööõlut pruuliva ja restorane pidava Põhjala Brewery uue tegevjuhina astus ametisse ettevõtte asutaja ja senine nõukogu liige Tiit Paananen.

Tiit Paananen liigub Põhjala nõukogu liikme kohalt pruulikoja tegevjuhiks. Foto: Raul Mee

Senine tegevjuht Ardo Uudmäe pidas vastu ühe aasta. Paananeni sõnul on Põhjalal läinud väga hästi: eelmise aasta eesmärgid saavutati, aga nõukogu tasemel leiti, et selleks, et veel paremini läheks, oleks tarvis tuua rohkem asutajate nägemust ettevõttesse.