Mujal maailmas tehtud uuringud järeldavad üheselt, et kohtusüsteemi efektiivsus ja riigi majandusareng on omavahel seotud. Õigusemõistmise kulurea kärpimise hind on oluliselt suurem kui kokku hoitud 4,4 miljonit eurot, kirjutab advokatuuri menetlusõiguse komisjoni esimees Martin Raude.