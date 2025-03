Vinduv majanduslangus on töötajate puuduse kriisi valu veidi tuimestanud, kuid selle põhjust pole ära võtnud, selgitab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

„Kuigi tööandjad ja ettevõtjad on sobivate oskustega töötajate puudusele juhtinud tähelepanu juba aastaid, siis tõeline kriis selles meil alles saabub,“ rõhutas kaks aastat tagasi tööturgu analüüsiva OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad. Vinduv majanduslangus on viimased paar aastat seda valu veidi tuimestanud, kuid mitte ära viinud, ning majanduse elavnedes hakkab see taas ettevõtete arengut pidurdama.