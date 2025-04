Tagasi 04.04.25, 15:00 Roone Roost: paneme seljad kokku! Lootus võib lohutada, aga strateegiana on see hukatuslik. Tulevik tuleb rajada tegudele, millel on tõeline sisu. Igaühel tuleb võtta vastutus, kirjutab Roone Roost arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Roone Roost. Foto: Erakogu

Öeldakse, et ajalugu on kehv autojuht — harva näitab ta suunda enne, kui kurssi muudab. Täna elame keset just sellist haruldast hetke. Ajalugu keerab uut lehekülge üle terve meie planeedi.

Otsused, mida teeme täna — või mis jäävad tegemata hirmu, arguse, teadmatusse või ükskõiksuse tõttu — määravad, milline on Eesti Vabariik siis, kui tolm on settinud.

Me olime riik, mida toodi eeskujuks kogu maailmas. Kui eraldusime kommunismist ja Vene ikkest, suutsime üles ehitada edumeelse ja vaba riigi — paiga, kus valitses kaine mõistus ning mille tuumväärtuseks oli vabadus: vaba mõtlemine, vaba sõna, vabad inimesed ja vaba turg.

Me olime riik, mida toodi eeskujuks kogu maailmas. Kui eraldusime kommunismist ja Vene ikkest, suutsime üles ehitada edumeelse ja vaba riigi — paiga, kus valitses kaine mõistus ning mille tuumväärtuseks oli vabadus: vaba mõtlemine, vaba sõna, vabad inimesed ja vaba turg.

Just sellest vabadusest ja julgusest sündis meie IT-revolutsioon, mille viljadel oleme liugu lasknud viimased 25 aastat. Tänaseks oleme aga oma ülemaailmse konkurentsieelise kaotanud ning vajunud bürokraatia ja kalgi ükskõiksuse sohu, kus puudub nägu ja nimi. Muutume rauast okasseaks Kui soovime olla edukad — või üldse midagi — peame kogukonnana ärkama ja hakkama taas mõtlema viisil, mis meile kord edu tõi. Vaja on julgust võtta vastutus, mõista, millises maailmas elame ja kuhu liigume. Suurt poliitikat teevad üksnes suurriigid, aga meie parim võimalus on tagada, et suudame globaalsel areenil lüüa üle oma kaaluklassi. See tähendab, et ei tohi jätkata kursil, kus otsuseid teevad need, kes ei vastuta. Täna elame riigis, kus ministrid — need, kes vastutavad — ei julge seista vastu oma ametnikele, kes sisuliselt otsustavad. See on vale. Otsustama peab see, kes kannab ka vastutust. Peame mõistma, et kui soovime elada vabas Eestis, tuleb seadusandlust muuta nii, et saaksime arendada tugeva ekspordipotentsiaaliga kodumaise kaitsetööstuse. Vajame atraktiivseid maksusoodustusi, mis meelitaks siia maailma juhtivad kaitsetööstuse ettevõtted tootmist rajama. Peame kuulama oma kaitseväge ja tegutsema nii, nagu nemad on põhjalikult läbi mõelnud — mitte ootama juhiseid mujalt Euroopast või lootma üksnes liitlaste abile ja NATO vihmavarjule. Peame muutuma rauast okasseaks. Reservväelased, päästjad, arstid ja õpetajad väärivad maksusoodustusi ja muid toetusi. Raha selleks peab tulema tööstusest ja mõistlikult reguleeritud, kõrgema maksukoormusega valdkondadest, mitte ülereguleeritud ja suletud turgudest. Igal aastal kaotame sadu miljoneid eurosid mõttetute regulatsioonide tõttu. See peab lõppema. Vajame kuulajaid ja otsustajaid, kes tunnevad oma valdkonda seestpoolt — mitte neid, kes "arvavad, kuidas asjad võiksid käia". Peame mõistlikult maksustama ka pangandust. Kui meil tuleb maksta kõrgemaid intresse kui mujal Euroopas, siis peab osa sellest kasumist tagasi jõudma meie riiki. Meie kõigi hüvanguks.

Meil on olemas inimesed, kes teavad, kuidas seda kõike teha — läbimõeldult ja rapsimata. Me vajame juhtimist, mis mõtleb viiekümne aasta perspektiivis, mitte ainult järgmise valimiseni. On aeg jätta seljataha vanim nali Toompeal: “Kunagi oli üks riigimees, aga ta suri ära.” Meil ei ole enam luksust mängida rumalat.

Väike, aga vastupidav

On aeg silmad avada ja mõista, et elu sellisel kujul, nagu ta oli enne Ukraina sõja algust, enam ei tule tagasi. Küsimus, kas jääme püsima rahvusriigina — ja kas jääme vabadeks sisult, mitte ainult vormilt — on täna meie endi kätes. Vastutust tuleb kanda kõigil: üksikisikul, lapsevanemal, spetsialistil, ametnikul, ministril, kogukonnal.

Me peame mõistma: “Võib-olla oleme väikesed ja üksi, kuid oleme vastupidavad, tugevad ja hoiame oma hõimu. Kui sõbrad võitluses appi tulevad — suurepärane. Aga saame hakkama ka üksi, sest hoiame kokku. Me ei karda kaotada, sest kaotamine võrdub surmaga.”

Peame lõpetama lootmise teistele. Lootus võib lohutada, aga strateegiana on see hukatuslik. Tulevik tuleb rajada tegudele, millel on tõeline sisu. Tuleb võtta vastutus.

Kui me seda suudame, tõuseb Eesti sellest tormist uue tugeva ida-keskse teljena. Koos ülejäänud Baltikumi, Saksamaa, Poola ja Soomega oleme laua taga (mitte laua peal), mis määrab selle regiooni tuleviku.

Meie inimesed võivad olla vaiksemad, karmimad ja karastunumad, kuid nad on vabad, tõsiseltvõetavad ja lugupeetud. Meie majandus kasvab, sest oleme rajanud muljetavaldava kaitsetööstuse. Me langetame ühiskonnana otsuseid pragmaatiliselt, mitte ideoloogiliselt.

Me hoiame oma inimesi ja hoolitseme selle eest, et neil oleks piisavalt — mitte ei piilu kadedalt naabri pudrukaussi. Me hoiame oma vabadusi.

Mina olen sinu vend, sõber, kolleeg, naaber. Mina olen valmis sinuga seljad kokku panema ja sind toetama, kui sa enam ei jaksa.

Kas sina oled valmis tegema sama ka minu heaks?

Ma loodan, et oled.