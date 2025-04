Tagasi 05.04.25, 11:30 Raul Allikivi: Eestil tuleb luua krativalmidus Meie e-riigi taristu tuleb teha ligipääsetavaks AI-põhistele teenustele, , kirjutab Raul Allikivi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eestil on olemas kõik eeltingimused, et teha järgmine kvalitatiivne hüpe digiriigi arengus. Meil on olemas turvaline digitaalse identiteedi süsteem, läbipaistev ja usaldusväärne andmevahetustaristu ning juba ka seaduslikult reguleeritud nõusolekuteenus, kus inimene saab lubada juurdepääsu oma andmetele.

Ent uus tehnoloogiline tsunami – AI agendid ehk kratid – seavad meile uue ülesande: kuidas muuta meie e-riigi taristu ligipääsetavaks ka AI-põhistele teenustele, mis tegutsevad inimese või organisatsiooni nimel.

Mis on AI agent ehk kratt?

Kratt on tarkvara, mis suudab tegutseda iseseisvalt, eesmärgistatult ja inimese volitusel. Kratt ei ole lihtsalt küsimustele vastav juturobot, vaid süsteem, mis suudab mõista konteksti, teha otsuseid ja tegutseda. Näiteks planeerida kohtumiskalendrit, täita maksudeklaratsiooni, või analüüsida terviseandmeid. Tulevikus võib igal inimesel või organisatsioonil olla mitu isiklikku kratti – üks, mis aitab rahaasjade haldamises, teine teeb soovitusi individuaalselt sobivaima treening- ja toitumiskava loomiseks, kolmas aitab kujundada uue oskuse õppimiseks sobivaimat õpperada. Selleks, et taolised kratid saaksid teha oma tööd kõige efektiivsemalt, peab neil olema võimalus kasutada isikuandmeid, mis täna asuvad riigi registrites – näiteks maksuameti või tervisekassa andmebaasides, rahvastikuregistris ja mujal. Miks see täna veel ei tööta? Täna kratid Eesti riigi poolt hoitud isikuandmetele ligi ei pääse. Peamine põhjus miks see ei toimi on usalduse, turvalisuse ja kontrolli küsimus: kuidas tagada, et kratt saab ligipääsu ainult kindlaksmääratud infole, talle antud konkreetse ülesande täitmiseks ja ainult piiratud ajaks, ning et kõik tegevused oleksid jälgitavad ja inimese poolt tagasivõetavad? Puudub ka tehniline liidestus kuidas kratid saaksid X-tee kaudu andmeid pärida ning seadusandlik raamistik, mis defineeriks krati kui digitaalse osapoole. Krativalmidus – mis see on? Krativalmidus tähendab riigi valmisolekut võtta kasutusele järgmine loogiline samm meie e-riigi arengus – võimaldada krattidele piiratud ja kontrollitud ligipääs riigi poolt hoitud isikuandmetele, inimese enda nõusolekul. Eesti on ainulaadses olukorras, kus meil on tegelikult krativalmiduseks tugev vundament olemas ning teha tuleks ainult järgnevat:

1. Õiguslik raamistik

Eestis tuleb seadusandlikult defineerida kratt kui digitaalne esindaja või agent, kelle tegevus on seotud teda kontrolliva isiku või organisatsiooniga. Kratt peab olema registreeritud ja tema tegevus andmetele juurdepääsul peab olema jälgitav. Lõplik vastutus jääb alati inimesele või juriidilisele isikule, kelle nimel agent tegutseb.

2. Täiendatud nõusolekumudel

Olemasolevat nõusolekuteenust tuleb laiendada nii, et see võimaldaks anda masinloetava, ajaliselt piiratud ja eesmärgipõhise loa andmete jagamiseks konkreetsele kratile. Iga kratt peab olema unikaalselt identifitseeritav (nt läbi tema digitaalse sõrmejälje ehk hash’i) ning talle antud luba peab olema igal hetkel inimese poolt tühistatav.

3. Kratiuks

X-tee kõrvale tuleb luua AI agentide liidestuskiht – turvaline pääsupunkt ehk kratiuks, mille läbi on võimalik kontrollida, millistele andmetele ja millise nõusoleku alusel kratt ligi pääseb ja tagama, et kratt näeb ainult seda, mida tal oma ülesande täitmiseks vaja on. Olemuslikult on tarvis midagi sarnast nagu turvaserverid, läbi mille täna erinevad organisatsioonid X-teega liidestuvad.

4. Tööruum “liivakastis”

Kõik tundlike andmetega toimuvad tegevused peavad toimuma nö liivakastis, sandboxitud ehk turvatud keskkonnas, kus andmetöötlus on piiritletud raamides, mälu on krüpteeritud ning väljundid kontrollitud. See võib olla kas pilvepõhine teenus, turvaline server või isegi lokaalne töötlemine kasutaja isiklikus seadmes.

5. Standardid ja avatud platvorm

Eesti ei peaks looma ühte oma kratti kõigile, vaid looma avatud platvormi, millega saavad liituda erinevad arendajad. Iga kratt, kes soovib ligipääsu riigi poolt hoitud andmetele, peab vastama riigi poolt seatud tehnilistele, turvalisuse ja usaldusväärsuse standarditele.

Miks me peaksime seda tegema?

Põhjuseid on palju. Suhtlus avaliku sektoriga automatiseerub veelgi. Kodanikul tekib võime kasutada oma riigi poolt hoitud andmeid. Eestist saab maailmas esimene funktsionaalne “kratimajandus”, mis vallandab laiemad ahelreaktsioonid - efektiivsus kasvab läbi erinevate majandussektorite.

Tehisintellekti kasutuselevõtt toimub turvaliselt ja läbipaistvalt. Aastaks 2030 võiks sellise mudeli majanduslik mõju ulatuda hinnanguliselt kuni 10% SKP-st – kõrgem tootlikkus, väiksemad kulud ja lisanduv innovatsioon.

Krattide tulek on vältimatu – küsimus on selles, et kas me osaleme selle uue maailma kujundamises vastavalt Eesti põhimõtetele või ootame, et keegi teine neile väljakutsetele mingid lahendused leiaks. Täna on meil võimalus astuda oma e-riigi arendamisel järgmine samm, olla teistest ees ning viia Eesti uue kratiajastu liidriks.