Tagasi 10.04.25, 16:27 Aino-Silvia Tali: rohkem tähendust äriühingutesse, parimad juhtimispraktikad kolmandasse sektorisse Erasektoris napib inimesi, kes tunnevad, et nende tööl on tähendus; kolmandas sektoris vahendeid. Kogemuste vahetamine lahendaks mõlemat muret, kirjutab Aino-Silvia Tali arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Unistan Eestist, kus iga tuntud ettevõtte juht saaks uhkusega öelda, et on töötanud kolmandas sektoris, sellest palju õppinud ja uut tähendust leidnud,” kirjutab Aino-Silvia Tali.

Foto: Erakogu

Eestis on levinud arusaam, et töö on lihtsalt töö ning pole oluline, kas see ka tegelikult inspireerib. Paljud kardavad endale tunnistada, et nende tööl puudub isiklik tähendus, kuigi sees kripeldab.

Veelgi nukram on see, et tihtipeale tuleb valida parema sissetuleku ja töö tähendusrikkuse vahel.

Mis siis, kui ei peaks valima? Kui saaksime erasektori kogemuste abil tõsta vabaühenduste juhtimiskvaliteeti, tuues seeläbi tähenduse tunnet juurde ka äriühingutesse?

Rahvusvahelise uuringufirma Gallup viimase töötururaporti andmetel on töötajate pühendumus ja motivatsioon kogu maailmas muret tekitavalt madal. Euroopas on vaid 13% töötajatest tõeliselt pühendunud, lausa 72% on passiivsed või mittemotiveeritud ning 15% otsivad aktiivselt uut tööd. Madal kaasatus mõjutab mitte ainult ettevõtete tulemuslikkust, vaid ka inimeste igapäevast elukvaliteeti. Kuna veedame tööl sageli isegi rohkem aega kui oma kõige lähedasematega, on oluline, et see pakuks päriselt rahulolu. Töö tähenduslikkus on üks motivatsiooni ja pühendumuse olulisi tegureid. Kus tähendust ei pea otsima Minu enda suurim isiklik arenguhüpe toimus siis, kui liikusin erasektorist kolmandasse sektorisse. Kolmas sektor edendab ühiskondlikku heaolu ja esindab erinevate inimrühmade huve, täites lünkasid, mida avalik ja erasektor ei suuda või ei soovi katta. Heateo Sihtasutuse kogukonnaliikmena olen saanud panustada mitmesse inspireerivasse mittetulundusühingusse, kellel kõigil on üks eesmärk – teha Eesti elu paremaks. Eesti on parem paik elamiseks tänu neile inimestele, kes kirglikult panustavad ühiskondlike probleemide lahendamisse ning abivajajate toetamisse. Tihtipeale väga piiratud vahenditega ja samas efektiivsemalt kui riik ise suudaks. Ma ei kujutaks meie riiki ette ilma selliste tänuväärt vabaühendusteta nagu Eesti Lasterikaste Perede Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Vähiliit, Eestimaa Looduse Fond, Heateo Sihtasutus, Inimõiguste Instituut, Kiusamisvaba Kool, Lastekaitse Liit, Peaasjad, Noored Kooli, Asendusõpetajate Programm, Päästeliit, Lapse Heaolu Arengukeskus jne. Väärtustloovaid kodanikualgatusi on veel kordades rohkem, kui siin loetleda jõuan. Heateo Sihtasutuse vabatahtlikuna näen, et kolmanda sektori organisatsioonid kannavad suurt koormat, lahendavad keerulisi probleeme ja teevad seda sageli väga piiratud ressurssidega. Paljud mittetulundusühingud tegutsevad missioonitunde kütuse pealt. Ent kuigi tähendusrikkus on neisse organisatsioonides sisse kirjutatud, võiksid mitmed valdkonnad saada suurt lisakasu erasektori juhtimiskogemusest: strateegiline juhtimine ja eesmärgistamine, rahastuse mitmekesistamine ja ärimudeli tugevdamine, tehnoloogia kasutamine ja innovatsioon, bränding ja kommunikatsioon. Kõik-võidavad vahetus Hetkel kuum Maksuamet sõelus välja 100 kahtlast ettevõtet, kes viivad kasumi Eestist välja: lähiajal tuleme teie juurde Maksuamet nõuab tuntud ravimifirmalt miljoneid eurosid. “Ma pole Eestis midagi sellist näinud” Börsikrahh laastab Eesti pensionifonde ST Storent on uueks kasvufaasiks valmis

Usun, et erinevatel sektoritel on üksteiselt palju õppida ning see teadmusvahetus looks tugevama ja sidusama ühiskonna. Iga suurema äriettevõtte juht võiks paariks kuuks vabaühendusse praktikale minna. Ja vastupidi ka – vabaühenduse juht erasektorisse õppima ja kogemusi vahetama.

Maailmas pole sellised sektoriülesed teadmusvahetused veel kuigi levinud – saame olla suunanäitajad. Üheks eeskujuks võime võtta rahvusvahelise toiduettevõtte Danone, kelle juhtide arendamise süsteemi on sisse ehitatud kuni pooleaastane praktika sotsiaalse ettevõtte juhina, et oma oskused proovile panna ja tegemistesse uus tähendus saada.

Praktikakogemus vabaühenduses avardaks erasektori juhi arusaama kodanikuühiskonnast, annaks väärtuslikke kogemusi piiratud ressurssidega tegutsemisest ning võimaldaks kogeda töö tähendusrikkust ja sügavat missioonitunnet. Samal ajal võidaksid vabaühendused erasektori kogemusest – nad saaksid rakendada tõhusamaid juhtimispraktikaid, mis aitaksid protsesse sujuvamaks muuta ning oma sõnumeid selgemalt ja mõjusamalt edastada. Lisaks looks selline praktikamudel mõlemale poolele väärtuslikke võimalusi uute kontaktide ja koostöövõimaluste tekkeks, sest sageli sünnivad parimad ideed ja rahastusotsused just headest personaalsetest suhetest.

Heateo Sihtasutuse, Tallinna haridusameti ja Fontese koostöös ellu kutsutud haridusjuhtide praktikaprogrammis on kuue aasta jooksul 67 koolijuhti käinud kümnenädalasel praktikal Eesti tunnustatud äriettevõtetes. See programm on tõestanud, et sektoriülene kogemuste vahetus on mõlemale poolele arendav ja kasulik.

Unistan Eestist, kus iga tuntud ettevõtte juht saaks uhkusega öelda, et on töötanud kolmandas sektoris, sellest palju õppinud ja uut tähendust leidnud. Ja vabaühenduste juhid omakorda on tänulikud erasektori kogemustele ja toetusele, mis aitavad neil veelgi tugevamaks saada ning meie ühiskonda mõjusamalt edendada – organisatsioone strateegiliselt ja jätkusuutlikult juhtides.