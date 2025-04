Ott Salmar: asutame AI kiire rakendamise fondi

AI abil saab aga tootmisettevõte täpselt prognoosida turunõudlust, vähendada ületootmist ja vältida tarneahela häireid. See tähendab, et vähem ressursse läheb raisku ning ettevõte teenib rohkem kasumit ja see on vaid üks väga spetsiifiline näide.

AI-d saab rakendada mitmel tasandil, kuid kõige suuremat kasu toovad järgmised lahendused:

Turunõudluse prognoosimine. AI analüüsib varasemaid müüginumbreid, tarbijakäitumist ja turutrende, et ennustada, millised tooted või teenused on järgmisel kuul kõige nõutumad.

Tootmise ja logistika optimeerimine. Nutikad algoritmid aitavad planeerida tootmist ja tarneahelat nii, et laod ei jääks seisma liigse kaubaga, kuid samas ei tekiks ka puudujääke. Liiga tihti on alustava import-eksport ettevõtte kasvu- ja kasuminumbrid üha kasvava laojäägi taga kinni.

Klienditeeninduse automatiseerimine. Chatbotid ja virtuaalsed assistendid saavad vastata korduvatele kliendiküsimustele ja pakkuda personaalset teenindust 24/7, vähendades inimressursside koormust. Hea näide siin on viimasel ajal kulutulena levinud askly.ai lahendus, millel on kindlasti maailma mastaabi potentsiaal.

Personaalne turundus ja hinnakujundus. AI suudab analüüsida tarbijate ostukäitumist ja kohandada turunduskampaaniaid ning hinnastamist reaalajas, suurendades seeläbi müüki. On näha üha rohkem professionaalsete suunamudijate esiletõusmist, kes toetuvad toodete ja teenuste müügil just isikliku brändi ja usalduse peale ning kasutavad viraalsuseks erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, mis omakorda võimendavad nende sõnumi ulatust.

Tööjõu planeerimine ja juhtimine. AI suudab ennustada, millal on vaja rohkem tööjõudu ja millal on võimalik kulusid vähendada, optimeerides personali kasutust. Eelkõige on see lähenemine eluliselt vajalike firmadele, milles on suurem tööjõuvoolavus ning automatiseerimine toob lisaks kulude vähenemisele ka tööjõu vajaduse vähenemise.

Tugevaks fondi toel