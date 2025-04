Tagasi 12.04.25, 15:00 Peeter Tammistu: ehitame Noa laeva. Elektrilise Kuulutame välja ühisloomehanke, taastame usalduse ja valime välja energiasüsteemi, kirjutab Peeter Tammistu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Autori valitud illustratsioon on sama ootamatu, kui lahendused, mis tema ettepanekust võiks tõukuda.

Foto: Erakogu

Kunagi käibis anekdoot, et skleroos pidi olema kõige mõnusam haigus: kuskilt ei valuta ja kogu aeg kuuled uudiseid. Hm? Kostub nagu tänane energeetika arengukava.

Loksume sõnameres. Iga päev toob mingeid vastakaid uudiseid ja... Lõpuks formeerus avalikkuse arvamus usaldamatuseks. No, et administratsioon ei valda teemat. Vassib. Pole tähtis, kas valdab või ei, kuid usaldus on kadunud.

Lühis. Usalduskomponent põles läbi. „Need on kompileeritud erinevatest numbritest, mille päritolu ja arvutuse kohta on väga raske mingeid järeldusi teha. Ma täna olen seda meelt, et kliimaministeeriumil ilmselt usaldusväärseid arvutusi ei olegi.“ tõdes akadeemik Jaak Aaviksoo.

Analüütiku ja hinnaökonomisti seisukohalt tundub olukord jabur. Analüüsitu reform, segase hinnasignaaliga? Mäng? Milline? Kui 1980.-90. aastatel suutsid tosinkond proffi edukalt reforme arvutuslikult toestada lauakalkulaatori, ruudulise klade ja joonlauaga (tänud teile!), siis tänase arvutipargi juures ei osata enam analüüside põhjal luua toimivaid mudeleid. Piinlik. Edasi? „Ma arvan et tuleb kokku võtta uus seltskond ja vaadata üle, mis on tehtud ja mis oleks vaja veel teha ja kiiremas korras need analüüsid läbi viia," resümeeris Aaviksoo. Õige mõte, kuid pole enam piisav. Vajame värsket vaadet Me arutame praegu seda, milliseks kujundame energeetika järgmise 30-50 aastaks. Edasiminekuks tuleb esiteks tagasi minna – esiteks tuleb üles ehitada uus usaldus. Tundub, et kogu kava algseadistus on küsitav. Vajame värsket vaadet. Üks variante on ühisloome st probleemide lahendamine suure hulga vabatahtlikke osalejate poolt, kes tegutsevad hanke korraldaja kehtestatud formaadi raames. Pole asjatundjad? Hm? Teatavasti Titanicu ehitasid asjatundjad, Noa laeva asjaarmastaja. Hea näide on 2010. aasta BP naftapuurtorni plahvatusest tekkinud reostuse likvideerimise hankest, mille eesmärgiks oli korjetõhusust vähemalt kahekordistada. Kiiresti registreeris ennast osalema 350 tiimi, 7 tiimi ületasid kahekordselt seni parima tulemi. Üllatavaim oli tiimi tulemus, mille tehnoloogia disainer oli tätoveerimiskunstnik, keda rahastasid tema kliendid ja kes katsetas ideed mullivannis. See näitab, et innustava konkurentsi puhul võivad lahendused tulla väga erinevatest valdkondadest osalejatelt (vt Diamandis/Kotler „Julge"). Meie hanke puhul on tähtsad 3 komponenti: 1) vajaduste maht, 2) hinnasignaal, 3) leida muundamislahendus, mis mõtleks raamidest välja.

Kahekordne kasv

Esiteks: “Peaaegu kõik energiavajaduse uuringud ja aruanded ütlevad, et energiatarve kasvab. Praegu vajame aastas üle 550 eksadžauli (EJ). Arvatakse, et 2050 aastal vajame 480 kuni 1100 eksažauli. (Sowell “Diskrimineeerimine ja erinevused”)

Ehk kasv kaks korda, ja miks meie vajadus peaks vähem kasvama? Arvestades, et autod/rongid/lennukid/laevad lähevad üle elektrile, ilmselt ka suur osa soojuse tootmisest (soojuspumbad vajavad samuti elektrit), kui G5 käivitub ja TI areneb. Siis on paratamatu energiavajaduse raju kasv.

Need kellel on arenguks piisavalt energiat on võitjad. Inimaju kasutab 20% kogu keha energiavajadusest, moodustades kehakaalust vaid 2%, sealjuures ei suuda inimaju samaaegselt kunagi aktiveerida enam kui 2% oma neoronitest.

“Kui see näit ületatakse, ammendub glükoosivaru nii kiiresti, et te minestate.“ (Medina ”Aju toimimise reeglid“). Ilmselt on TI energiamaiam. Kui me ei suuda tagada TI (ja kõigi teiste) energiavajadust, siis jääb meie areng seisma.

Samas “Toode mille valmistamiseks kulub vähem energiat, on odavam. See tähendab, et üha rohkem inimesi saavad toodet endale lubada ja tootmismahtu suurendatakse. Seetõttu energia ja ressursside absoluuttarbimine sageli hoopis kasvab.” Seda nimetatakse tagasilöögiefektiks. Hinnanguliselt on tagasilöök 20-60%.

Teiseks, senine hange, kus Dr Riik paneb raha lauale ja siis kujundatakse pakkumine vastavalt sellele on äraspidine. See on hanke kulupõhine, mitte konkurentsipõhine struktuur. Kulukas struktuur.

Kolmandaks on kogu areng planeeritud lähtudes kasutusse võtul ilmselt vananenud tehnoloogiast. Samas oleme suurte materiaalteaduslike läbimurrete lävel. Ja me ei saa neid kasutada, sest me oleme oma tuleviku pantinud poolsajandiks vanavarasse?

Unistame. “Kujutage ette, et elektrivõrku on päikesepaneelide asemel ühendatud puud. Mõelge veel taimeliikidele, mis vabastavad elektrone päikeseenergiat kasutades ja talletades neid akudesse, mis puuvilja kombel ripuvad anorgaanilistel puudel.“ (Lovelock ”Novatseen“) või „… kosmosesse soojuspeegli ehitamine (…) Woodi arvestuse kohaselt piisaks ühe protsendi Maale saabuva päikesevalguse tagasipeegeldamisest, et globaalse soojenemise probleem lahendada.“ Nii unistas leiutaja sajandi eest.

Innustav konkurents tekitab ootamatuid lahendusi. Niisiis, lõpetame skleroosianekdoodid, võtame aja maha, kuulutame välja ühisloomehanke, taastame usalduse ja valime välja konkurentsipõhise/tõhusa süsteemi. Isegi tätokagurud suudavad seda! Meie? Aeg meilgi Noa laeva ehitada! Seekord elektrilist.