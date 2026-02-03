03.02.26, 15:15 Tõnu Mertsina: dollar loovutab üha rohkem kohta kullale Teise maailmasõja järgse maailmakorra kiire muutumine paneb investoreid oma dollaris nomineeritud varasid vähendama ja keskpankasid kullavarusid suurendama, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Loe AI kokkuvõtet

“Näib, et paljudele USA administratsiooni liikmetele meeldibki nõrgem dollar, mis muudab Ühendriikide ekspordi konkurentsivõimelisemaks ja aitab nii väliskaubanduse puudujääki vähendada,” märgib Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

USA dollar hakkas küll nõrgenema juba eelmise aasta alguses, kui president Donald Trump taas ametisse asus, kuid nõndanimetatud vabastuspäev mullu aprillis andis sellele veelgi tugevama löögi. Dollari nõrgenemise taga on hulk põhjuseid – alates suurenenud ebakindlusest Trumpi kaubandus- ja välispoliitika suhtes ja poliitilistest rünnakutest Föderaalreservi vastu kuni intressimäärade languse ja USA kõrge riigivõlani.