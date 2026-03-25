Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2251,3%66 364,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2251,3%66 364,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1

Mark Toomsalu: vabatahtlik töö arendab noori tohutult, teeme selle ka koolihariduse osaks

Eestis seni veel tagasihoidlikult väärtustatud vabatahtlik töö annab noortele ettevõtlikuks eluks ülivajalikke kogemusi ja kontakte, kirjutab Mark Toomsalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös.
“Üks tähtis oskus, mida vabatahtlik tegevus õpetab, on juhtimine. Vabatahtlike juhtimine õpetab juhtimise kõige raskemat vormi – inimeste inspireerimist,” märgib suure vabatahtliku töö kogemusega Mark Toomsalu.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 25.03.26, 06:00
Peep Kuld: AI-põhine riigireform vabastaks 500 miljonit eurot
Ligi 10% riigi personali- ja majandamiskulust oleks võimalik säästa, kui rakendada tehisaru. Süsteem end ise ei kärbi, vaja on poliitilist tõuget, kirjutab Peep Kuld arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Arvamused
  • 24.03.26, 10:47
Raul Allikivi: 300 miljonit eurot ja 31 000 last. Kolm ettepanekut eestikeelse hariduse tiigrihüppeks
Eestikeelsesse haridusse investeeritakse 300 miljonit eurot. Selle raha eest tuleks luua püsiv võimekus meie riigikeelt kiiresti õppida, mitte lahendada ainult tänast probleemi, kirjutab ettevõtja Raul Allikivi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Arvamused
  • 20.03.26, 10:30
Lauri Toomsalu: väikeriigi jaoks on aeglane õppimine eriti riskantne
Eesti järgmine konkurentsieelis ei ole IT, vaid õppimiskiirus, kirjutab Lauri Toomsalu arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Arvamused
  • 19.03.26, 10:44
Teele Kaljuvee: kellele kuuluvad tegelikult meie seadmed?
Tehnoloogiline julgeolek algab sellest, et strateegiliste hangete puhul eelistatakse selgelt turvalisi ja kodumaiseid pakkujaid, kirjutab Teele Kaljuvee arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
  • ST
Sisuturundus
  • 18.09.26, 15:14
Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.

Hetkel kuum

Rohefarmi asutaja ja osaniku Janno Roodi sõnul ei olnud suurimaks kaotajaks ettevõttesse 100 000 eurot investeerinud väikeinvestorid, vaid suurosanik Dag Nurm. „Dag Nurm pani sinna üle miljoni sisse. Kõige suurem kaotaja on tema.“
Börsiuudised
  • 25.09.26, 06:00
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
Merko Kodud ja BLRT Grupp on Noblessnerisse ehitanud kümme maja ja üks valmib aasta lõpus. Neli hoonet on veel projekteerimises, mis tulevad praeguse Iglupargi kohale, kes pakib aasta lõpus Noblessneris asjad kokku.
Uudised
  • 25.09.26, 10:32
Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja BLRT ehitavad neli maja asemele
Urmas Sõõrumaa töölaud on näiteks selline.
Suur lugu
  • 25.09.26, 06:00
Mängi kaasa: arva ära, milline tuntud ettevõtja töötab selle laua taga
Võida tasuta kolme kuu Äripäev PRO tellimus!
LHV Groupi asutaja Rain Lõhmus rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus LHV kasvust ja majanduskeskkonnast, aga ka enda juhtimisfilisoofiast.
Saated
  • 25.09.26, 09:01
Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa
Börsilt ei röövi algaja raha üksnes vale aktsia, vaid pigem reeglite puudumine.
Investor Toomas
  • 25.09.26, 14:09
Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsia ostu
Investor Toomase kommentaar
Trigoni Dividendifond ostis senisele 299 512 aktsiale juurde 190 000 Coop Panga aktsiat.
Börsiuudised
  • 25.09.26, 13:57
Trigon ostis Coop Panka rohkem kui miljoni euro eest. “Tundsime huvi kogu müüdava paki vastu”
“Kui sul on raha, peetakse sind tihti ärahellitatud jõmpsikaks. Ideaalis tahaksin proovida, kas suudan ise oma tee rajada,” rääkis tulevikus suure varanduse päriv Sebastian Riemann.
Uudised
  • 24.09.26, 18:00
Jõuka naise 16aastast poega õpetati miljoneid pärima
Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.
  • ST
Sisuturundus
  • 18.09.26, 15:14
Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi
Viimased 11 aastat õiguskantsleri ametit pidanud Ülle Madise alustab presidendina tööd 12. oktoobril.
Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog: “Ootused lähevad kõrgele”
Bisly nõukogu liige Siim Vips, tegevjuht Ants Vill ning IBISe omanikud Bernhard Boennemann ja Jay Govender New Yorgis lepingut sõlmimas.
Bisly sõlmis 29 dollarit miljonit väärt lepingu. “Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks”
Raamatupidaja saadab edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal MTA ise arvutab maksukohustuse. Uus süsteem jõustub 1. aprillil 2027, tutvustas äsja toimunud Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 2026 "Maksud, ikka maksud!" Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves uut andmepõhist käibemaksu aruandlust
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
Viimased 11 aastat õiguskantsleri ametit pidanud Ülle Madise alustab presidendina tööd 12. oktoobril.
Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog: “Ootused lähevad kõrgele”
Netoväärtust Kroodo avaldada ei taha. „Neid nulle on. Vast tuleb juurde,“ muheleb ta. Kui piir tõmmata lihtsalt miljoni juurde... kõlab vastus enne, kui küsimus õieti lõpeb. „Ikka rohkem, rohkem.“
Esimene miljon | Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo: “Kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha“
“Esimene miljon“ sarja uus lugu
Ärimees Oleg Gross soovib sajanda poeni jõuda kolme aasta jooksul.
Nädala lood: Studioworks tegi töötajatele külma, Grossi 90. pood
Trumpi ja Iraani vaherahu ootuses langes lõppeva nädala teises pooles nafta kauplemishind. Tulevik on ebaselge.
WSJ: Trump lükkas Iraani vaherahuettepaneku tagasi
“Jah, ma saan väga hästi aru, et juhile on oma töötajate kodukontoris töötamine nuhtluseks, sest keda sa juhid, kui kontor on (pool)tühi?,“, ütleb Argo Luude.
Argo Luude: lehm annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja
Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid
Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid
Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.
  • ST
Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi
Hoolimata võlakirjatootluste tõusust ja kõrgetest kütusehindadest suutsid USA börsiindeksid nädala plussis lõpetada.
Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga
USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust, surudes toornafta hinna Lähis-Ida rünnakutest hoolimata langusesse.
USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust
Trigoni Dividendifond ostis senisele 299 512 aktsiale juurde 190 000 Coop Panga aktsiat.
Trigon ostis Coop Panka rohkem kui miljoni euro eest. “Tundsime huvi kogu müüdava paki vastu”
Rekordite lähedal kauplev Meta näitab, et Mark Zuckerbergi julged investeeringud tehisintellekti hakkavad viimaks vilja kandma.
Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale
Autotööstuse Tesla elektriline sadulveok Semi on piiratud mahus olnud kättesaadav juba aastaid, kuid jõudis masstootmiseni alles nüüd. Fotol olev veok oli nähtav uudistamiseks tänavu septembris Saksamaal toimunud rahvusvahelisel autonäitusel.
Tesla alustas lõpuks elektriveoki masstootmist
Rohefarmi asutaja ja osaniku Janno Roodi sõnul ei olnud suurimaks kaotajaks ettevõttesse 100 000 eurot investeerinud väikeinvestorid, vaid suurosanik Dag Nurm. „Dag Nurm pani sinna üle miljoni sisse. Kõige suurem kaotaja on tema.“
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
“Eestis on suur hulk riiulifirmasid, mis töötlevad makseid kasiinode nimel, mis on paljudes riikides ebaseaduslikud,“ sellise sõnumi saame Rootsis elavalt Marialt*, kes võib päevaga kulutada kasiinos sadu eurosid.
VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Lubavad laused rasedate geenitesti Niptify reklaamartiklist, mis keskendub juhuleidudele, täpsemalt mikrodeletsioonidele. Asjakohase statistika asemel on viited kas väga üldistele tulemustele või mõne muu haiguse testitulemustele.
Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg

Podcastid

Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
Äripäev eetris
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
00:00
Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa
Hommikuprogramm
Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa
00:00
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Hommikuprogramm
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Kullafond. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos: närvivapustus
Hommikuprogramm
Kullafond. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos: närvivapustus
Äripäeva kultuurisoovitus: inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat "Hõbevalget"
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat "Hõbevalget"
Kas elektriautod on arenenud ootuspäraselt või hüppeliselt?
Autojutud
Kas elektriautod on arenenud ootuspäraselt või hüppeliselt?
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 25.09.26, 06:00
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
2
Uudised
  • 25.09.26, 10:32
Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja BLRT ehitavad neli maja asemele
3
Suur lugu
  • 24.09.26, 18:00
Sillamäel üles kasvanud naine jõudis Austraalia MasterChefil kõrgele kohale. “Minu tugevus peitus maitsetes, mille keskel ma üles kasvasin”
4
Uudised
  • 24.09.26, 18:00
Jõuka naise 16aastast poega õpetati miljoneid pärima
5
Arvamused
  • 24.09.26, 12:57
Janek Mäggi: tropptöötajatele polegi vaja palka maksta
6
Saated
  • 25.09.26, 09:01
Rain Lõhmus: LHV ootab piimatehingutest kasumilisa

Viimased uudised

Uudised
  • 26.09.26, 15:57
Nädala raadiohitid: intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated
Uudised
  • 26.09.26, 15:39
Bisly sõlmis 29 dollarit miljonit väärt lepingu. “Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks”
Uudised
  • 26.09.26, 15:32
Nädala lood: Studioworks tegi töötajatele külma, Grossi 90. pood
Uudised
  • 26.09.26, 13:17
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
Uudised
  • 26.09.26, 11:24
Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog: “Ootused lähevad kõrgele”
  • ST
Sisuturundus
  • 26.09.26, 11:00
Pane inimesed ennast kuulama: seitse psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma
Börsiuudised
  • 26.09.26, 09:58
WSJ: Trump lükkas Iraani vaherahuettepaneku tagasi
Arvamused
  • 26.09.26, 09:15
Argo Luude: lehm annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026