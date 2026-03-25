Mark Toomsalu: vabatahtlik töö arendab noori tohutult, teeme selle ka koolihariduse osaks
Eestis seni veel tagasihoidlikult väärtustatud vabatahtlik töö annab noortele ettevõtlikuks eluks ülivajalikke kogemusi ja kontakte, kirjutab Mark Toomsalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös.
Ligi 10% riigi personali- ja majandamiskulust oleks võimalik säästa, kui rakendada tehisaru. Süsteem end ise ei kärbi, vaja on poliitilist tõuget, kirjutab Peep Kuld arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eestikeelsesse haridusse investeeritakse 300 miljonit eurot. Selle raha eest tuleks luua püsiv võimekus meie riigikeelt kiiresti õppida, mitte lahendada ainult tänast probleemi, kirjutab ettevõtja Raul Allikivi arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Tehnoloogiline julgeolek algab sellest, et strateegiliste hangete puhul eelistatakse selgelt turvalisi ja kodumaiseid pakkujaid, kirjutab Teele Kaljuvee arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.