Sirje Potisepp: hinnasurve toidule kasvab, mõju ulatust on võimatu prognoosida
Lähis-Ida pingete kasvu ja sellega seotud gaasi- ja naftahinna tõusu mõju Eesti toidukaupade hindadele on keeruline ette näha, kuid kulusurve peab ükskord lõpphinda jõudma, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
Pankrotistunud E‑Piim Tootmise tuleviku otsustab suveks, kas farmerid suudavad kokku panna ühise äriplaani ja tehase oksjonilt tagasi osta. Vastasel juhul võib 100 miljoni euro suurune Paide juustutehas minna välisomanikule, ütles piimatootjaid koondava ühistu EPIKO juht Ülo Kivine Äripäeva teemaveebile Põllumajandus.ee.
Kui toormehindade langus ei kipu jõudma toidupoe lettidele, ei tähenda see tingimata, et keegi on konkurentsireegleid rikkunud. Tarneahela õigusraamistikku sisse vaadates leiab ka ühe delikaatse paradoksi, mille vastu aitab vana hea mõistlikult käitumine, kirjutab advokaadibüroo Tegos partner Triinu Järviste.
4 toormehinda, mis on olulisemad kui Brenti toornafta
Iisraeli ja USA alustatud sõda Lähis-Idas on pannud energiahinnad rallima, toornafta hinna liikumine ei peegelda aga tervikuna, kuidas see sõda päriselt meid mõjutab, sest teised hinnad on tõusnud hoopis rohkem.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.