Restoranitest. Väike takobaar sai suure Mehhiko tunnustuse. Aga kuhu jäi magustoit?

Michelini giidi jõudnud Riva teeb peaaegu kõike õigesti: köök on tehniliselt täpne, teenindus enesekindel ja saal elegantne. Just seepärast jääb lõpuks kummitama küsimus, miks mängib nii võimekas restoran kohati nii turvaliselt?
Margus Toit püüab olla seal, kus on midagi uut ja põnevat. Nii võttis ta terve praamipileti, põrutas Kesselaiust mööda Saaremaale, sest sel suvel avati Kuressaarest kiviviske või aerutõmbe kaugusel Muratsis tõsine sadamarestoran.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.