Audid hakkavad tulevikus üksteisest erinema

Audi disainipealik Marc Lichte ütles Briti väljaandele: "Saame aru, et on ruumi suuremale erinevusele. Kuna meie autod on tootmises vähemalt kuus aastat, siis tänases maailmas vajab iga mudel oma disaini, et olla sellel pikal perioodil atraktiivne."

Lichte lisas ka, et suurim hüpe disainis tuleb praegu, mil suurem osa ettevõtte toodangust muutub elektriliseks, lubades tänu kompaktsematele jõuülekannetele suuremat disainivabadust. Lichte sõnul liigub disain väga erinevas suunas ja disaineritel saab olema rohkem materjali, millega töötada. Audi suudab siis toota sõidukeid pisemate esiosade ja madalamate kapottidega, muutes kogu sõidukidisaini atraktiivsemaks.