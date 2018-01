Lotuse tegevjuht: pöörane kihutamine oli testisõit

Lotuse tegevjuht kasutas vana head „proovisõidu“ vabandust, et pääseda suure kiiruseületamisega kaasnevast trahvist. Ja taas see toimis, kirjutab The Drive.

Tavaliselt pole autojuhtidel suurest kihutamistrahvist pääsu aga Briti autotootja Lotuse tegevjuht komistas ideaalsele vabandusele, kui vaatas 164 km tunnis kihutamise pärast tõtt aastase juhtimiskeeluga. Ta teatas, et katsetas ettevõtte viimast võimast automudelit.

The Telegraph teatab, et Jean-Marc Gales tabati kihutamas 110 km/h piirangu alas Lotuse peakorteri lähedal A11 kiirteel, rauas 164 kilomeetrit tunnis. 54aastasel tegevjuhil oli varasemate liikumispattude tõttu karistusi, mistõttu viimane vahelejäämine politseile oleks talle tähendanud lisaks trahvile ka aastast sõidukijuhtimise keeldu Ühendkuningriigi teedel.

Galesi advokaat ilmus eelmisel nädalal kohtusse, väites, et kuigi Lotusel on palgal nii testisõitjad kui ka insenerid, on tema kliendil siiski meeltmööda ettevõtte uusi mudeleid testida. Galesi kaitsja väitis, et aastane sõidukeeld oleks põhjendamatu.

Kohus võttiski Galesi advokaati kuulda. Hoolimata faktist, et Galesil on varasem kihutamistrahv samal maanteel 155 kilomeetrit tunnis sõitmise eest, õnnestuski tal pääseda 756eurose trahvi ja 30-päevase sõidukeeluga. Kohus soovitas tal siiski oma proovisõite kusagil mujal läbi viia.

Pole täpselt teada, millist uut Lotust ta katsetas, aga The Drive usub, et tegu võis olla uue Lotus Evora GT430ga, mida nimetatakse võimsaimaks sõidukiks, mida ettevõte ehitanud.

Võrdlemisi kerge karistus võib paljusid imestama panna – Inglismaa on kurikuulus kiiruseületajate karmi kohtlemise poolest. Eelmisel aastal jäi endine vormelipiloot Susie Wolff kuueks kuuks lubadest ilma, olles sõtnud 50 km/h piirangualas kiirusega 56 kilomeetrit tunnis.

Gatesi advokaat ütles The Telegraphile, et kohtu otsus oli tervemõistuslik. „On inimesi, kes toimivad palju hullemini. Näiteks on palju ohtlikum sõita 56 kilomeetrit tunnis ja samal ajal telefoniga kõnelda,“ ütles ta.