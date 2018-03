Uus müstiline BMW

BMW näitab Twitteris autohuvilistele killukest uuest neljaukselisest sõidukist, mis suundub järgmisel nädalal Genfi autonäitusele, kirjutab The Drive.

BMW postitas Twitterisse foto müstiliselt pikast, Aston Martin Rapidet meenutavast neljaukselisest kupeest, mis väidetavalt läheb järgmisel nädalal Genfi autonäitusele. Sihvakas siluett viitab, et uus sõiduk astub neljaukseliste kupeede ehk siis Gran Coupede maailma - nagu BMWle neid kutsuda meeldib.

Vaadates, kui kaugel on sõiduki rattad üksteisest, ja hinnatest sõiduki jooni ja kerekurve, arvab The Drive, et tegemist on ilmselt 8. seeria Gran Coupe autoga. Neljaukseline ei oleks täielik üllatus, arvestades firma tootmisplaane. Kui juba 2. seeria BMW saab mudelivalikusse Gran Coupe mudeli, miks siis ei peaks üht sellist ka tippmudelist tulema?

Tegemist võib olla ka omapärase Tesla Model S-i rivaaliga, millest me pole seni üldse midagi kuulnud – midagi nagu Porsche Mission E, aga BMW oma.

Ükskõik, millelt täpselt lõpuks kate tõmmatakse, meeldib see väike spoiler salapärasel fotol The Drive'ile väga. Loodetavasti ei unusta BMW enne tootmist ustele ka käepidemeid kinnitamast.