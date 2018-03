Võimsaim vabalt hingav 911 Andres Haabu 13. märts 2018, 22:00 https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180313/CAR/180319901/AR/0/AR-180319901.jpg

Porsche 911 on sõiduk, mida on keeruline osta - pärast uut ja parimat autot tuleb veel uuem ja veel parem. Pidevale uuendamise tsüklile ei paista lõppu ja kas see on hea või halb, sõltub sellest, millise pilguga 911 mudelirivi vaadata, kirjutab The Drive.

Viimase paarikümne aasta jooksul on Porsche pidevalt tuuninud ja parendanud oma 911 mudelit, muutes selle väga närvilisest kerge esiosaga sportautost üsnagi luksuslikuks GT masinaks, millega võib rahumeeli ringi sõita kogu aasta. Viimase aasta jooksul on Porsche valmis meisterdanud uuendatud 911 GT4, GT2 RS ja nüüd ka Genfi autonäitusel esitletud 2019. aasta GT3 RS mudeli.

Porsche väidab, et uus 911 GT3 RS on kõige võimsam vabalt hingava mootoriga 911, mis eales toodetud. 4-liitrine kuuesilindriline lamamootor toodab 520 hobujõudu ja 469 Nm väänet 9000 mootoripöördel. Võrreldes standardse 911 GT3-ga pakub mootor 20 lisahobujõudu ja 9,5Nm väänet.

Lugu jätkub pärast reklaami