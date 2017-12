Bitcoin tirib alla ka kiibitootjate aktsiaid

Mitmete kiibitootjate aktsiad hakkasid täna bitcoini järsu odavnemise tõttu langema, vahendab MarketWatch.

Advanced Micro Devicesi (AMD) aktsia on täna langenud ligi 5 protsenti, 10,4 dollarini. Tegemist on Standard & Poor’s 500 indeksi ühe suurima kukkujaga. Nvidia aktisa odavnes 1,7 protsenti, 192,6 dollarini.

Mõlemad ettevõtted toodavad graafikakaarte, mida kasutatakse krüptoraha niiöelda kaevandamiseks. Kuna bitcoin on viimase aasta jooksul muutunud spekulantide ja investorite seas ülimalt populaarseks, siis on see mõjutanud ka AMD-d ja Nvidiat.

Bitcoini hind on täna kukkunud 16 protsenti, 12 850 dollarini. Veel pühapäeval kauples krüptovaluuta 19 000 dollari tasemest veidi kõrgemal.

Puutumata ei jäänud ka Square Inci aktsia – nimelt teatas ettevõte eelmisel kuul, et laseb oma mobiiliülekannete rakenduse Square Cashi kaudu osta ka bitcoine.

AMD aktsia on tänavu odavnenud 9 protsenti. Nvidia aktsia on tõusnud aga 80 protsenti ning Square on lisanud 155 protsenti. Võrdluseks võib välja tuua, et PHLX pooljuhtide indeks on sellel aastal kallinenud 40 protsenti, S&P 500 on samal ajal lisanud 20 protsenti.