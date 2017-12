Kulla hind rühkis kahe kuu tippu

Kulla hind tõusis täna viimase kahe kuu tippu, kirjutab MarketWatch.

Hinnatõusu peamiseks põhjuseks oli dollari nõrgenemine, mis tegi kulla teistes valuutades arveldavatele investoritele atraktiivsemaks. ICE dollariindeks, mis mõõdab dollarit kuue valuuta suhtes, kukkus täna 0,5%, 92,59 punktile.

Dollar on nõrgenenud hoolimata sellest, et Föderaalreserv otsustas kuu keskel intressimäärasid kergitada. Viimane peaks reeglina aitama dollarit tugevana hoida. Samas on mitmete teiste riikide keskpangad andnud märku, et jätkavad üpris vaba rahapoliitikaga ning see vähendab ka Fedi otsuse mõju.

Kulla hind tõusis 5,80 dollari ehk 0,5% võrra, 1297 dollarile untsist ning on kõrgeim tase alates oktoobri keskpaigast, mil hind kerkis 1303 dollarini.