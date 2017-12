Dollaril erakordselt kehv aasta

Dollar jätkas ka täna langust ning odavnes kõigi suuremate valuutade suhtes. Ühtlasi on ameeriklaste valuuta kukkunud ligi 10 protsenti, mis on suurim langus alates 2003. aastast, vahendab MarketWatch.

Reedene kauplemispäev, mis on ka selle aasta viimane, on olnud küllaltki rahulik. Paljud investorid ei taha enne uut aastat otsuseid vastu võtta.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurema valuuta suhtes, on täna langenud 0,42 protsenti, 92,29 punktini. See on madalaim tase alates septembrist. WSJ dollariindeks kauples täna 0,3 protsenti madalamal.

2017. aasta lõikes on indeks kukkunud 9,8 protsenti. Tegemist on suurima kaotusega alates 2003. aastast, mil dollar odavnes 14,6 protsenti. Kusjuures dollar langes aasta lõikes viimati 2012. aastal.

Inglise nael on dollarisse tõusnud 9,4 protsenti. Euro on dollari suhtes kallinenud aga lausa 14 protsenti.

Analüütikud tõid välja, et dollari hiljutise nõrkuse üks põhjus peitub USA riigivõlakirjade tootluse languses. Ootused, et Föderaalreserv tõstab ka edaspidi intressimääre, pole dollarit suutnud kallinema panna. Tõenäoliselt on turud selle varasemalt juba kurssi sisse arvestanud.