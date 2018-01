Inbanki tütar müüs idufirma osaluse asutajale

5. jaanuaril jõustus leping, millega Inbanki tütarettevõte Inbank Technologies müüs kogu oma 25,9% suuruse osaluse idufirmas Veriff.

Müüdud osaluse ostis Bevoke Estonia, mille omanik on Veriffi juht ja asutaja Kaarel Kotkas, teatas Inbank.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul oli müügi põhjus hea ostupakkumine, mida toetas Inbanki strateegiline otsus suunata investeeringud fokusseeritult enda põhitegevuse kasvatamisele.

Inbank oli 2015. aastal tegevust alustanud internetipõhist isikutuvastust pakkuva Veriffi üks asutaja ning suurinvestor. Viimase aasta jooksul on Veriffi investorite ring oluliselt laienenud, mistõttu otsustas Inbank, et nende roll selles ettevõttes on stardikiirenduse võimaldamisega täidetud.

Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul tekkis ostuhuvi, pidades silmas Veriffi rahvusvahelist arengut. Kotkas tahab laiendada meeskonda ning pakkuda optsioone võtmeisikutele.

Inbank jääb Veriffi videoidentifitseerimise teenust endiselt kasutama lepingulise kliendina. Lisaks Inbankile on Veriffi tuntumad kliendid Eestis Hansapost ja LHV.