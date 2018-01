Olympic näitas Eestis kasvu

Kasiinokontsern Olympic Entertainment Group näitas eelmise aasta neljandas kvartalis edenemist Eestis, kuid Läti ja Itaalia tulemused jäid veidi varasemale aastale alla.

Olympicu neljanda kvartali avaldatud tulemused annavad tunnistust, et eestlased on hasartmängurahvas: neljandas kvartalis suurenesid maksueelsed hasartmängutulud 13 protsendi võrra, 11,8 miljonile eurole. Olympicu regioonide kõige suurem kasv tuli aga Maltalt – 62 protsenti kokku 4,3 miljonile eurole.

Kasiinofirma suurimal turul Lätis oli väike üheprotsendine miinus ning tulud jäid 16,3 miljoni euro juurde. Olympic on varem teatanud, et vaidlustab parasjagu kohtus Riia linnavolikogu otsust, mille järgi peavad kõik vanalinna piirkonnas asuvad kasiinod oma uksed viie aasta jooksul sulgema. Kokku puudutab Riia otsus seitset Olympicu kasiinot. Positiivne on loo puhul see, et OEG esinduskasiino Riias – Olympic Voodoo Casino – keelualal ei asu.

Neljandas kvartalis kasvatasid tulu ka Olympicu Leedu ja Slovakkia üksus. Veidi vähenesid Itaalia üksuse tulud, 7,7 miljonile eurole.

Möödunud aasta kogutulu enne hasartmängumakse jääb Olympicu hinnangul 192,7 miljoni euro juurde, mida on 1,7 protsenti rohkem kui aasta varem.