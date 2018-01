PRFoodsi tulemused kergitavad aktsiat

Käive on kasvanud poole võrra tänu uute ettevõtete lisandumisele, selgub börsiteatest.

PRFoodsi 2017. aasta 12 kuu käive kasvas võrrelduna 2016. aasta 12 kuuga 55,3% ehk 26,2 miljoni euro võrra, jõudes 73,7 miljoni euroni. Võrreldav käive kasvas 12 kuuga 15,1% ehk 7,2 miljoni euro võrra.

Enamik võrreldava käibe kasvust on tulnud toodete lõpphinna tõusu tõttu. John Ross Jr.-i, Coln Valley ja Trio Tradingu omandamine on kasvatanud grupi käivet alates omandamisest 19,1 miljoni euro võrra. John Ross Jr. ja Coln Valley on PRFoodsi kontserni konsolideeritud alates 01.07.2017 ja Trio Trading alates 01.09.2017.

Eelmise aasta neljanda kvartali käive kasvas 15,1 miljoni euro ehk 89,5% võrra, jõudes 32 miljoni euroni, võrreldes 2016. aasta neljanda kvartaliga. Võrreldav käive kasvas samal perioodil 2,6 miljonit eurot ehk 15,4%.

12 kuu müügikogus kasvas 4536 tonni ehk 64,3%. Võrreldav müügikogus kahanes samal perioodil 452 tonni võrra ehk 6,4%. Oktoobris selgitas Kasela, et käibe langus tonnides on taotluslik, PRFoods tegeleb järjepidevalt madala marginaaliga toodete eemaldamisega tootmisportfellist.