Bitcoin kukkus alla 10 000 dollari

Krüptorahade veresaun jätkub juba teist päeva järjest: bitcoini hind kukkus alla 10 000 piiri, vahendab Business Insider.

Bitcoini hind on täna kukkunud 12% ning liigub 9936 dollari juures. Alles detsembri keskel oli bitcoini hind 19 800 dollari ringis.

Citi Indexi analüütik Simon Revington kommenteeris Business Insiderile, et bitcoini puhul võib öelda, et 10 000 dollarit on psühholoogiline piir. Kuna bitcoin kaupleb alla selle piiri, ei välista ta, et kukkumine võib veelgi süveneda.

Ka ethereum on kandnud suuri kaotusi, kukkudes 16% võrra, 884 dollarile. Tuntumatest krüptorahadest on ripple kukkunud 10%. Bitcoin cashi langus jääb 8% juurde.

Krüptorahade languse põhjust saab otsida Aasiast. Nimelt on mitmed Aasia riigid plaanimas seada krüptorahadele piirangud ning ka Venemaa plaanib oodatust suuremad piirangud seada. Viimasele viitas Venemaa president Vladimir Putin möödunud nädalal.