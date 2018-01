Nokia aitab Jaapanis luua 5G võrgu

Kaspar Allik 19. jaanuar 2018, 11:00

Nokia sõlmis 5G võrguseadmete müügi lepingu Jaapani ettevõttega NTT DoCoMo, võrk peaks tööd alustama 2020. aastal, kirjutab Reuters.

Telekomiettevõte NTT DoCoMo teenindab umbkaudu poolt Jaapani mobiili kasutajaskonda.

Nokia on valmis 5G seadmeid pakkuma alates detsembrist ning see on ettevõtte esimene suur leping. DoCoMo plaanib käivitada 5G võrgu aastal 2020, Tokyo olümpiamängude ajal. Esmalt levib see Tokyos, hiljem laieneb mitme aasta jooksul kogu riigis.

Nokia on DoCoMole tarninud ka 3G ja 4G võrguseadmeid. 5G võrgu väljatöötamise koostöö algas 2014. aastal.