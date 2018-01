Sanofi ostab USA ravimitootja Bioverativi

Kaspar Allik 22. jaanuar 2018, 13:58

Prantsuse ravimiettevõte Sanofi käib tehingus Bioverativi eest välja 11,6 miljardit dollarit, hind, mida analüütikud peavad kalliks, kirjutab Reuters.

Sanofi nõustus maksma USA ravimiettevõtte Bioverativi eest 105 dollarit aktsia kohta, mis on 19. jaanuari sulgemishinnast 64 protsenti kõrgem. Tehingu kogumaht on 11,6 miljardit dollarit.

Bioverativ on hemofiiliaravimeid tootev ettevõte, mille põhikonkurendid on Baxalta, Pfizer ja Novo Nordisk.

Tegemist on Sanofi esimese õnnestunud tehinguga üle mitme aasta, varem on tehinguüritustel jäädud alla nii Pfizerile kui ka Johnson & Johnsonile. Viimatine suur tehing jäi 2011. aastasse, kui osteti USA biotehnoloogiaettevõte Genzyme 20 miljardi dollari eest.

Hemofiiliaravimid on nõutud ning kiiresti arenev segment. Sanofi andmetel on sektori müük umbkaudu 10 miljardit dollarit aastas. Ettevõte märkis, et hemofiilia ravi on suurim haruldaste haigustega seotud turg ning kuni 2022. aastani nähakse seal rohkem kui 7 protsendi suurust kasvu aastas.

Analüütikutes tekitab aga küsimusi tehingu hind. Jefferiesi analüütiku sõnul on tegu võrdlemisi kalli tehinguga, ta leidis, et juhtkond peab konkurentsi koha pealt vastust andma.

Suured ravimifirmad tunnevad väiksemate biotehnoloogiafirmade vastu viimasel ajal aktiivset huvi, selle trendi jätkumist nähakse ka 2018. aastal.

Varem on Taani Novo Nordisk teinud 3,1 miljardi dollari suuruse ostupakkumise Ablynxile ning Jaapani Takeda Pharmaceutical plaanib 630 miljoni dollari eest osta TiGenixi.

Pärast tehingust teatamist on Sanofi aktsia kaotanud hinnas üle 3 protsendi, kaubeldes praegu 70,60 euro piirimail.