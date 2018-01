Dalio: rahas istujad tunnevad ennast lollina

Kas oled ikka rahas ning pole aktsiaturgude peoga ühinenud? Sa võid teha väga suure finantsilise vea, arvab investeerimisfirma Bridgewater Associatesi asutaja Ray Dalio.

„Meil on praegu kuldne periood. Inflatsioon ei ole probleem. Majanduskasv on hea, kõik on päris hea. Maksuseadused peaksid veelgi stimuleerima,“ ütles Dalio. Ta viitas USA turgude heale tervisele ning globaalse majanduskeskkonna paranemisele.

Dalio ütles, et rahas istumine ja aktsiaturgude vältimine on ekslik strateegia, mis võib investoritele kulukaks kujuneda. „Kui sa hoiad raha, siis sa tunned ennast päris lollina,“ rääkis ta.

On aga üks asi, mis võib turgude kindlustunde ja optimismi kõikuma lüüa. See on Föderaalreservi plaan tõsta sellel aastal intressimäärasid kolm korda.

„Sul ei saa intressimäärad märkimisväärselt tõusta ilma, et varade turg ümber läheks,“ ütles riskifondi juht. Ta ütles, et keskpank peab leidma viisi, kuidas intresse tõsta optimaalselt nõnda, et midagi halba ei juhtuks.