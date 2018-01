50 Cent avastas, et ta on bitcoini miljonär

Mait Kraun 25. jaanuar 2018, 20:43

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180125/BORS/180129760/AR/0/AR-180129760.jpg

Räppar, näitleja ja ettevõtja 50cent on avastas sellel nädalal, et ta on bitcoini miljonär, vahendab MarketWatch.