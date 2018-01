Kahjumis Deutsche Bank suurendas boonuseid

Juba kolmandat aastat kahjumis püsiv Saksa pangandushiid Deutsche Bank teatas, et jagab töötajatele mulluste tulemuste eest välja 1 miljardi euro ulatuses boonuseid.

Deutsche pressiesindaja Jörg Eigendorf selgitas telekanalile CNBC antud intervjuus, et otsus ei pruugi esmapilgul just head muljet jätta, kuid tegelikult pank on üsna positiivses seisundis, mistõttu on ka boonused põhjendatud.

Jaanuari alguses pani pank kahjumi mulluse jätkumise madalate kauplemistulude ja USA maksumuudatuste arvele. "Olime liikumas juba kasumlikkuse suunas, kuid otsustasime siis, et me ei karista oma töötajaid USAs toimunud maksureformi eest," põhjendas Eigendorf esmaspäeval. Samuti tõdes ta, et pärast 2016. aasta kasinaid boonuseid tuli kõrgemale juhtkonnale senisest priskemat tasu maksta ka Ühendriikide rivaalidega konkureerimiseks.

Deutsche Banki otsus tekitab panga aktsionäride seas kahtlemata pahameelt, kuid peagi boonustena välja makstav summa jääb siiski veel märkimisväärselt alla 2015. aasta 2,4 miljardile eurole.