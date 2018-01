Tänasest saab Investlysse panustada ka tavainvestor

Eesti ühisrahastusplatvorm, arvete rahastamisega tegelev Investly kaasab raha ning tänasest on nende tegevusse investeerimine avatud kõigile investoritele.

Äripäev kirjutas möödunud nädalal, et Investly plaanib kasvada Euroopa suurimaks ning selleks pakutakse võimalust investeerida ühisrahastusplatvormi ärisse ning meeskonda. Kui esimestel päevadel sai Investlysse investeerida vaid platvormi kasutavatel investoritel, siis tänasest saavad Seedrs.com keskkonna kaudu teha seda kõik soovijad.

Pool minimaalsest rahakaasamiseesmärgist on Investly tegevjuht Siim Maiveli kinnitusel aga juba täidetud. „Avalikustamise eelsel perioodil, kui investeerida said ainult Investly kasutajad, on 114 investorit kokku investeerinud juba 296 470 naela,“ märkis Maivel. „See tähendab, et eesmärgist on saavutatud 59 protsenti.“

Investly eesmärgiks on kaasata vähemalt pool miljonit naela ning raha suunatakse koostöö arendamisse pankadega. Maksimaalselt võetakse investoritelt vastu 2 miljonit naela.

Investly hindab oma turuväärtuseks üle 6,7 miljoni naela ning kaasamisringiga viiakse turule 7 protsenti oma ettevõttest. Lisaks pole praegune rahakaasamine Investly jaoks esimene kord, vaid viies. Möödunud aastal saadi investoritelt laienemiseks 700 000 euro väärtuses investeeringud, kokku on kaasatud raha 1,3 miljoni euro väärtuses. Investorite hulka kuulub ka Austria suurim riskikapitalifond Speedinvest.

Koostöö pankadega

Koostööst pankadega rääkis Maivel Äripäevale nädalapäevad tagasi kampaania avalikuks tulekul ning tema sõnul on äritegevuse ulatusliku laiendamise katalüsaator Euroopa Liidu makselahenduste direktiivi PSD2 jõustumine 2019. aastal, mis Suurbritannias rakendub juba tänavu esimeses kvartalis. „Üle Euroopa Liidu kehtima hakkav juriidiline raamistik loob erakordse koostöövõimaluse idufirmade ja pankade vahel,“ oli Maivel veendunud.

Direktiivi kohaselt ei saa pank takistada kliendi andmete edastamist teistele finantsteenuste pakkujatele juhul, kui andmete väljastamiseks on luba kliendilt. „Uudses olukorras on pangad huvitatud, et neil oleks strateegilised partnerid igas ärinišis, vastasel juhul võib pank uuest tarneahelast välja jääda,“ selgitas Maivel.

„Panga huvi on ikkagi teha klientidele parimaid pakkumisi, kuid iga vajalikku teenust ei pruugi nad ise pakkuda,“ viitas Maivel sellele, et kui osa teenuste puhul säilib panga roll finantsteenuse pakkujana, siis teiste teenuste puhul võib pank olla ka vahendaja ehk infrastruktuuri pakkuja rollis.

Investly eesmärk on saada strateegiliseks partneriks juhtivatele pankadele nii Suurbritannias kui ka Põhjamaades. See võimaldab neil Maiveli kinnitusel ärimahtu olulise lisakuluta märkimisväärselt kasvatada.

Praeguseks on Investly lõpetanud tehnilised ettevalmistused tegemaks koostööd selliste suurpankadega nagu Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland ning Salander. Samuti on meeskonda juurde palgatud uusi liikmeid.