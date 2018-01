SAP plaanib üle pika aja miljarditehingut

Saksamaa äritarkvara arendaja SAP teatas, et kavatseb miljarditehingus ära osta müügiedukustarkvara pakkuja Callidus Software.



See on SAPi esimene ülevõtutehing pea nelja aasta jooksul. Finantsjuht Luka Mucic ütles konverentskõnes ajakirjanikele, et see on hea näide SAPi ostufilosoofiast: ettevõte seab sihiks orgaanilise kasvu, ent ostab ära firmad, mis täidavad ära augud firma äris, vahendas FInancial Times.

Plaanitav Calliduse ülevõtupakkumise hind, 36 dollarit aktsia kohta, tähendab 30 päeva keskmisega võrreldes umbes 21% suurust preemiat. Calliduse nõukogu toetab tehingut ühehäälselt.

SAP teatas ka enda neljanda kvartali aruande, millest selgub, et hiiu ärikasum kasvas aastatagusega võrreldes 1 protsendi jagu 1,96 miljardi euroni. Valuutakõikumiste mõjusid kõrvale jättes olnuks tõus 6 protsenti.