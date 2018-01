Lõuna-Korea ei lähe krüptoturgude kallale

Kaspar Allik 31. jaanuar 2018, 15:00

Lõuna-Korea rahandusministri sõnul pole valitsusel kavas krüptoturge sulgeda, küll aga tahetakse neid reguleerida, kirjutab Reuters.

Üle kuu aja languses krüptoturgu on hirmutanud Lõuna-Korea valitsuse teated krüptuturgude sulgemise kohta. Nüüd ütles rahandusminister, et krüptoturge pole plaanis sulgeda.

Lõuna-Korea rahandusministri Kim Dong-yeoni sõnul on valitsuse esmane ülesanne krüptoturge reguleerida. "Meil ei ole plaani krüptoturge keelustada või maha suruda," ütles Kim.

Lõuna-Korea on olnud aktiivne krüptoturu reguleerimise pooldaja. Paljud kohalikud, sealhulgas õpilased ja koduperenaised, tegutsevad sel ülimalt volatiilsel turul, vaatama hoiatustele.

Seouli varasemad ütlused krüptoturu sulgemise kohta on tõuganud turud langusse. Hiljem selgitati, et keelustamine on ainult üks kaalumisel samme ning lõplikku otsust tehtud ei ole.

Lõuna-Korea toll on jõudnud jälile umbes 596 miljoni dollari väärtuses valuutakuritegudele, millesse on seotud ka krüptovaluutad. Seaduse järgi peavad ettevõtted ja omanikud, kes soovivad liigutada riigist välja üle 3000 dollari väärtuses valuutat, esitama dokumendid maksuametile.

Lõuna-Koreas 30. jaanuarist jõustuvate reeglite järgi peab krüptoga kauplemisel kasutama ainult õige nimega pangakontosid. See samm on mõeldud ennetama rahapesu ja muid kuritegusid.