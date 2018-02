Alphabet plaanib Saudi Araabiasse tehnoloogiakeskust

Wall Street Journali andmeil on Saudi Araabia naftakompanii Saudi Aramco ning Google’i emafirma Alphabet rajamas kuningriiki tehnoloogiakeskusi.

Allikate sõnul peaks tänu koostööle kerkima Saudi Araabia eri paikadesse mitmeid andmekeskusi. Sealjuures on kahe gigandi ühine ettevõte plaanis viia ka börsile.

Praegu pole küll selge, kes oleksid andmekeskuste kliendid ning kui suur koostööleping olema saab. Allikate sõnul on asjasse segatud ka Amazon, kes tahab ettevõtmises mingis vormis kaasa lüüa.

Niisugune uudis annab märku sellest, et Saudi Araabia tõepoolest on oma majandust mitmekesistamas. Kroonprints Mohammed bin Salman on välja tulnud arenukavaga Vision 2030, mis näeb ette, et kuningriik püüab end muuta naftast aina vähem sõltuvaks.

Asjaosalised pole asja kohta kommentaare jaganud.