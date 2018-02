Börs: Dow suur kukkumine

USA börs lõpetas nädala punases, kusjuures Dow Jones kukkus täna suisa 670 punkti.

Dow Jonesi jaoks oli tänane päev viimase 10 aasta kõige kehvem – indeks kukkus 670 punkti ehk 2,6% võrra, 25 520 punktile. Nii suure punktilise languse tegi Dow viimati 2008. aasta detsembris, kui indeks kukkus 680 punkti.

S&P 500 indeks kukkus 2,1% võrra, 2761 punktile. Nasdaq Composite kukkus 2% jagu, 7240 punktile.

Indeksid kukkusid, kuna USA majanduse käekäik on nõnda hea, et Fed tõstab väga suure tõenäosusega intressimäärasid. Täna ilmunud tööraport andis selleks taas tugeva sisendi: jaanuaris loodi USAs juurde 200 000 uut töökohta, mis on 20 000 võrra rohkem kui Bloombergi küsitletud analüütikute pakutud keskmine.

Brenti toornafta hind kukkus 2,07% jagu, 68,25 dollarile barrelist.

Kulla hind langes 1,29% võrra, 1331,18 dollarini untsist.