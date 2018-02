Kuue aasta suurim börsivaring

Täna tabas Aasia aktsiaturge korralik varing – Nikkei ja Hang Sengi indeks kukkusid enam kui neli, Shanghai ja Aasia Dow enam kui kolm protsenti. Futuurid ennustavad täna punast ka Euroopa ja USA turgudele.

Viimase kukkumisega on Jaapani börs kaotanud nädalaga seitse protsenti oma väärtusest. Süveneva turulanguse põhjuseks peavad Reutersi küsitletud analüütikud investorite muret inflatsiooni- ja intressimäärade poliitika pärast.

Müügilaine stardipauguks kujunes USA palgastatistika avaldamine reedel, mis viis raha võlakirjadest ja sealt edasi aktsiatest. Kuna palgakasvu näitajad olid USAs nõnda head, kardeti, et Fed tõstab kiiresti intressimääru. Närvilisus levis USAst teistele maailmaturgudele.

Aasia turud olid täna kõik punased.

„Mitmetes aktsiates on nõrkust, aga mitte nii suurt, et turg kukuks neist läbi. Minu raha jääb aktsiatesse – aga ma roteerin neid, ostan nõrkust ja lähen turu „väärtusinvesteeringutesse“,“ ütles Fidelity Internationali investeeringute juht James Bateman.

Tema soovitab hoida eemale aktsiatest, kust dividenditootlust ei toeta tugev rahavoog ja korralik bilanss.

Nii järsku kukkumist kui eile USA turgudel nähti seal viimati kuus aastat tagasi.

Lisaks kiirenevale palgakasvule USAs - ja sellest tulenevale inflatsiooni- ja intressimäärade tõstmise hirmule peavad Handelsblatti analüütikud tõenäoliseks, et süüdlast tasub otsida...arvutitest. Kuna populaarne näit S&P500 indeksi puhul - liikuv keskmine - langes allapoole 50 päeva keskmist, usuvad Handelsblatti analüütikud, et see võis automaatselt stop-lossi müügiorderid sisse panna ja kukkumist süvendada. Seda teooriat kinnitaks ka New Yorgi börsijuhi sõnad, kes ütles, et tavapärase 6,5 miljardi aktsia asemel vahetas eile omanikku 11 miljardit aktsiat. Dow kaotas ööga napilt 1600 punkti, mis on väärika indeksi ajaloo suurim kukkumine.