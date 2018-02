Bitcoin liigub aktsiatega aina rohkem käsikäes

Selgub, et krüptovaluutad liiguvad viimasel ajal aktsiaturgudega ühes taktis, kirjutab CNBC.

Kui vaadata viimast 90 päeva, siis bitcoini ja Standard & Poor’s 500 indeksi päevaste liikumiste korrelatsioon on tõusnud 33 protsendini. See on kõrgeim tase alates 2016. aasta jaanuarist, mil bitcoin hakkas saama rohkem avalikku tähelepanu, ütles uuringufirma DataTrek Research kaasasutaja Nick Colas.

„Korrelatsiooni võib suurendada asjaolu, et bitcoini vastu on huvi hakanud tundma ka institutsionaalsed investorid,“ teatasid Morgan Stanley aktsiaanalüütikud. Nende sõnul tähendab suurem korrelatsioon seda, et bitcoinil on vähem potentsiaali olla eraldi investeerimisvara.

Bitcoin tõusis vahepeal 12 kuuga 2000 protsenti ja jõudis detsembri keskpaigaks 19 000 dollarini. Aasta lõpus tõid nii CBOE kui ka CME turule bitcoini futuurid, mis võimaldasid investoritel krüptovaluutale paremat ligipääsu. Alates detsembrist on bitcoini hind aga kiiresti kukkunud ja praegu kaupleb krüptoraha 8453 dollaril.