Uberi ja Waymo lahing sai lahenduse

Google’i isesõitvaid autosid arendav Waymo ning sõidujagamisvaldkonna lipulaev Uber on viimaks ometi jõudnud kokkuleppele väidetavas andmevarguses.

Kogu süüdistus seisnes selles, et Waymo endine insener Anthony Levandowski võttis töölt lahkudes kaasa andmed isesõitvate autode kohta ning viis need üle Uberisse, kus ta tööle asus.

Selleks, et omavaheline vaidlus lõpetada, pakkus Uber Waymole, et viimane saab Uberis 0,34% suuruse turuosa. Arvestades, et Uberi väärtust hinnatakse 72 miljardi dollari juurde, tähendaks see, et lepingu väärtus jääb 245 miljoni dollari juurde. Waymo olevat allikate sõnul algselt küsinud 1,8 miljardit, kirjutab CNN.