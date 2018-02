Turgutava süsti ootuses vitamiinimüüja

Kehvade tulemuste valguses langes GNC aktsia väärtus 2016. aastal 64%, kuid see ei olnud veel kõik. 2017. aastal langes jätkuvalt ka müügikäive ning loodetud pööret uue kliendiprogrammiga nii kiiresti ei tulnud. Lisaks hakkas kummitama võlaprobleem. Need asjaolud viisid GNC aktsia 2017. aastal veel 67% allapoole. See on ehe näide aktsiast, mida tabab „kukkuva noa“ saatus.

Suur võlakoorem

GNC bilansis ripub taagana kaelas 1,1 miljardi dollari suurune pikaajaline laen, mille lõpptähtajaks on 2019. aasta märts. Olukorras, kus vaba rahavoogu teenitakse 200 miljonit dollarit aastas, on selge, et laenu selle tähtajaga tagasi maksta ei suudeta ning seda peab refinantseerima. Juhtkond proovis kapitaliturgudelt seda laenu refinantseerida 2017. aasta kevadel, kuid pidas pakutud 7,2% intressimäära liiga kõrgeks. Leiti, et tuleb oodata, kuni tulemused lähevad paremaks, et uuesti kapitaliturgudele minna.

Kuid ka 2017. aasta teine ja kolmas kvartal ei toonud soovitud tulemust. Kui rahavood olid isegi suhteliselt head (tempos 200 miljonit dollarit aastas), siis investoreid tegi murelikuks müügikäibe langus. Kui juhtkond arvas, et kolmanda kvartali tulemusi võib juba päris heaks pidada, sest esimest korda üle kolme aasta saavutati poodide müügikäibe aastane kasv. Samas peab ütlema, et siia arvestusse on lisatud GNC.com-ist ja teistest internetikaubamajadest tehtud ostud, mis kasvasid aasta lõikes 2,5%. Füüsilised kauplused näitasid ikka veel 1,2% käibelangust.