Investor Toomas: mis on juhtunud Berkshire Hathaways?

Mantlipärijad

Buffett on Berkshire’i juhtinud enam kui 50 aastat ja tema mantlipärija on olnud pikka aega saladus. Kuigi lähiajal ta enda ametipostilt tagasi astuda ei kavatse, on ta siiski mõista andnud, et veel 10 aastat pukis olla oleks ikkagi liig. Tänaseks on kogunenud vanust juba 87 aasta jagu ning selgunud on mantlipärija kandidaadid.

Jaanuaris sain uudiste vahendusel teada, et juhatusse on edutatud Ajit Jain ja Greg Abel, kes hakkavad Buffetti igapäevaste tegevuse üle vaatama ja kellest üks võtab ka tema koha üle.

Hoian Berkshire’i aktsiat rahulikult edasi ka järgmised 14 aastat ning ootan huviga tema veebruari lõpus tulevat kirja aktsionäridele. Tegemist on aktsiaga, mis tundub alati kallivõitu ning minulgi kulus pikki aastaid kaalumist, enne kui tehingu teoks tegin. Kui mullu pooled aktsiad riskide maandamiseks ja osa kasumi lukustamiseks müüsin, seadsin endale eesmärgi need kunagi tulevikus esialgsest soetushinnast soodsamalt tagasi osta. Et see juhtuks, peaks aktsia kukkuma praeguselt hinnalt ligi 30%. Vaadates ettevõtte käekäiku ja teades Buffettit ning tema tiimi, siis tundub selle eesmärgi täitmine iga päevaga üha ebatõenäolisem.