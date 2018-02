Ekspress Grupp mängib ärid ümber

Ekspress Grupp teatas, et edaspidi hakkab ASile Ajakirjade Kirjastus kuuluvate kuukirjade ja Kroonika väljaandmise eest vastutama Ekspress Meedia.

Ekspress Grupp ja Suits Meedia sõlmisid lepingu, millega korraldavad ümber ASi Ajakirjade Kirjastus tegevuse. Muutuse järel hakkab Ajakirjade Kirjastusele kuuluvat kuut kuukirja ja nädalakirja Kroonika välja andma Ekspress Meedia ning kirjastuse ülejäänud väljaanded liituvad SL Õhtulehega.

Tehingu kohaselt võtab Ekspress Grupi tütarettevõte Ekspress Meedia üle Ajakirjade Kirjastusele kuuluvate kuukirjade (Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Jana) ning nädalakirja Kroonika väljaandmise.

AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse ASiga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus. Liitumine viiakse lõpule 2018. aasta jooksul. Tehingu peab kinnitama konkurentsiamet.