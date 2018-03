Investeerimisgurud liitsid oma miljonid uues riskifondis

Sille Pettai Smartcapi fondijuht Tugevad investorid meelitasid Meie jaoks on märkimisväärne, et Superangeli fondi on investeerimas ja panustamas mitmed tugevate teadmistega Eesti start-up-ettevõtjad ja ka institutsionaalsed investorid, nagu LHV pensionifondid, mis näitab, et fondi väärtuspakkumine on ka erasektori investoritele atraktiivne. SmartCap on enam kui aasta jooksul teinud ümberkorraldusi oma investeerimistegevuses, mille käigus selle valitsetav riskikapitalifond Early Fund II läks otseinvesteeringutelt üle fondifondi mudelile ehk investeerib edaspidi teistesse investeerimisfondidesse koos erainvestoritega. Investeering Superangeli fondi on osa SmartCapi uuest strateegiast, mis keskendub riskikapitali investeeringutele idufirmadesse pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ettevõtjate asutatud erafondivalitseja kaudu. Sille Pettai Smartcapi fondijuht

Seejuures on Oidermaa teadlik investeeringuga kaasnevatest riskidest. „Riskikapitalifondide puhul on tavapärane, et osad investeeringud muutuvad väärtusetuks,“ rõhutas ta. „Kuid need investeeringud, mis edukaks osutuvad, toovad kogu raha tagasi ja annavad lisalootustki,“ oli ta optimistlik.

Seejuures kinnitas Oidermaa, et LHV pensionifondid ei ole oma konservatiivset strateegiat muutnud ning finantsturgudel võetakse jätkuvalt vähest riski. „Samas oleme ka varem portfelli võtnud üksikuid suurema riski, aga samas suurema tootluspotentsiaaliga positsioone, mis fondile lisatootlust annaks,“ lõpetas ta.

Roosaare arvates tuleneb iduinvesteeringute populaarsus sellest, et turgudel on vaba raha rohkem kui häid ideid. „Ma loodan, et seda raha on saadaval ka siis, kui üldises majanduses raskemad ajad tulevad ning kraane hakatakse koomale keerama,“ sõnas ta. Ta lisas, et tema arvates päris passiivseks investeerimiseks loodav fond tema meelest ei sobi. „Mina eelistaks olla üks fondi asutaja ja algfaasis siseneda, idufirmade puhul on oluline ka enda käed-külge-panus.“

Kitsaskohtades nähakse tugevusi

Ka fondi juhtide seas ollakse teadlikud investeeringuga kaasnevatest riskidest, kuid samas loodetakse, et tugevused kaaluvad nõrkused üles. Äripäeva küsimuse peale võimalike riskide kohta vastas Otsason: „Varajase faasi iduinvesteeringud on kindlasti riskantsed, kuid edu korral ka väga tulusad,“ nentis ta. „Meie kasuks räägib see, et oleme ise olnud pikka aega nii ettevõtjad kui ka investorid ja teame, mida vältida ning kuidas eduvõimalustele kaasa aidata.“

Ka Raime on tuleviku suhtes optimistlik. „Start-up-investeeringud on loomulikult kõrgema riskiga, kuid ettevõtjate juhitavas fondis ma näen, et elluviimise ja turu sobivuse riskid on rohkem maandatud,“ sõnas ta. „Loodan ka ise oma kogemusega abiks olla,“ sõnas Raime.

Vaikmaa meenutas aga riskidest rääkides Eestis viimasel ajal esile kerkinud edukaid idufirmasid nagu Taxify, ning avaldas lootust, et fondi juhid suudavad leida sarnaseid investeerimisobjekte. Selle taustal loodab ta oma Superangelisse paigutatud raha vähemalt kahekordseks kasvatada.

Otasoni arvates võib Superangeli tugevuseks nimetada ka „ettevõtjalt ettevõtjale“ lähenemist ning äriarendust, müüki, turundust, tootearendust, värbamist ja rahatõstmist kiirendavaid tegevusi. „See kõik aitab portfellifirmal jõuda rutem järgmisele tasemele, milleks on tavaliselt järgmise inveteerimisraundi kaasamine, kasumisse jõudmine või exit,“ rääkis ta.

Lisaks käivitub fondi juures inkubatsiooniprogramm, mille raames asutatakse ettevõtjatega koos nullist uusi idufirmasid, kasutades ära fondi partnerite ja investorite teadmisi ning kogemusi.